Escacena del Campo vivirá una cita deportiva y solidaria con su carrera popular

La Diputación de Huelva ha acogido hoy la presentación de la VI Carrera Popular 'Villa de Escacena del Campo', que se celebrará el próximo 5 de octubre, a partir de las 10.00 horas, con salida desde el recinto ferial de la localidad. El acto ha contado con la presencia del diputado de Deportes, Juan Daniel Romero; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Escacena del Campo, David Burrero; así como los técnicos de Deportes municipales, Javier Muñoz e Isabel Miranda.

El diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha destacado que «esta prueba, que forma parte del Circuito provincial de carreras populares impulsado por la Diputación, es un evento deportivo que se organiza con enorme profesionalidad y dedicación desde el área técnica del Ayuntamiento». La VI Carrera Popular de Escacena -ha subrayado- «es un ejemplo de cómo el deporte fomenta hábitos de vida saludables y une a toda la ciudadanía, con categorías para todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos, recorriendo tanto el casco urbano como zonas aledañas del municipio».

Por su parte, el concejal de Deportes, David Burrero, ha subrayado el valor social y deportivo de la prueba: «Quiero dar las gracias al diputado de Deportes por acompañarnos en esta presentación, así como al equipo técnico municipal y a todos los patrocinadores que hacen posible que la carrera salga adelante; cada año, la participación crece, con corredores que llegan no solo de la provincia, sino también de Sevilla, Málaga o incluso del Algarve portugués, lo que supone un importante impulso para Escacena y para sus negocios locales».

Premios

Burrero ha explicado que la carrera contará con categorías para todas las edades, con trofeos para los tres primeros clasificados de cada una, así como premios en metálico para la clasificación general masculina y femenina (150, 100 y 50 euros, respectivamente). Como novedad, este año se incluye también una categoría para personas con discapacidad, que recibirán un trofeo de reconocimiento.

El concejal ha recordado que la prueba tiene un marcado carácter solidario, ya que será a beneficio de las asociaciones Duchenne Parent Project y Fundación Noelia, que luchan contra la distrofia muscular degenerativa, una enfermedad rara que afecta a dos niños de la localidad. «Para ello, se ha habilitado un dorsal 0, que permitirá colaborar con la causa a todas las personas que, aunque no participen en la carrera, quieran aportar su granito de arena», ha añadido.

La organización espera una participación de entre 150 y 200 corredores, consolidando a la Carrera Popular 'Villa de Escacena del Campo' como una cita deportiva de referencia en el calendario provincial.