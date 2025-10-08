Eintec presenta el programa de su primera edición, que convertirá Huelva en «capital de innovación industrial»

Huelva se posicionará como la «capital de la innovación industrial» con la celebración de Eintec, el Encuentro Internacional de Tecnología y Digitalización para el Desarrollo Industrial, los próximos 22 y 23 de octubre, en el Palacio de Congresos de la Casa Colón. El programa oficial de esta primera edición, presentado este miércoles por el comisario del evento, Jesús Gómez Melgar, y Basilio Marquínez, en representación del Comité Científico, promete ser «un punto de encuentro clave para el futuro de la industria» al reunir a líderes empresariales, expertos tecnológicos y representantes institucionales.

La agenda incluye conferencias magistrales, mesas redondas y espacios dedicados al networking, además de un formato de debate innovador –el 'Battle Tech'– que enfrentará a profesionales de referencia. Todo el encuentro estará conducido por la periodista Mónica Carrillo. «Estamos muy orgullosos del nivel del programa. No se trata solo de la calidad de los ponentes, también por la variedad y profundidad de los temas. Hay empresas punteras que han querido acompañarnos para mostrar lo que ya hacen, y gracias a ellas Eintec será un espacio para compartir conocimiento real, útil y transformador», explicó el comisario Jesús Gómez.

La inauguración oficial correrá a cargo de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA); la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el director de Tecnología, Proyectos y Servicios en Moeve, José Manuel Martínez.

Pilar Miranda, Antonio Sanz y José Manuel Martínez en la presentación de Eintec 2025 en Huelva eintec

La primera jornada arrancará con un debate sobre el futuro de la industria tecnológica, con Basilio Marquínez (Seabery), Claudio Rodríguez (Enagás), Francisco Álvarez (Moeve), Manuel Ortigosa (Coitaoc) y Manuel García del Valle (Inetum). A continuación, Nerea Miguez (Vodafone Business) analizará el papel de las redes privadas móviles (MPN). La mañana seguirá con una mesa sobre el poder de los datos con los expertos Marc Vidal, David Liras y Pedro del Castillo. Por la tarde, se abordarán la formación y retención de talento, la innovación energética –con ponentes de Volvo, Gestamp, BMW y la Universidad de Huelva– y el uso estratégico de los datos. El broche a la jornada lo pondrá Henrik Von Scheel, introductor del concepto Industria 4.0, que hablará sobre las megatendencias de la próxima década.

El segundo día comenzará con una conferencia de Francisco de los Santos (Gartner) sobre cómo generar valor real con inteligencia artificial, seguida de una mesa sobre innovación aeroespacial con Airbus, Aertec y Andalucía Aerospace. También se tratará la ciberseguridad en la Industria 5.0 con expertos de Telefónica, Fortinet y Moeve, y Eva Lain (Lain Tech) ofrecerá una conferencia experimental sobre innovación responsable. Por la tarde, Julio de la Iglesia, Tedax y coach, dará la charla 'El miedo es de valientes', y una mesa final debatirá sobre si la industria o la tecnología lideran la revolución 5.0, con representantes de BIOO, Honeywell, Knowmad Mood, Sandfire Matsa y Ametic.

Eintec 2025, que contará con una zona expositiva de más de 2.400 metros cuadrados y un área experiencial a cargo de Seabery, está organizado por Moeve, con la colaboración de la Junta de Andalucía –a través de la Agencia Digital de Andalucía de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior– y el Ayuntamiento de Huelva.