Magna de Huelva: La Virgen que tiene una hermana gemela y se encuentra en esta localidad

Hasta trece imágenes de la provincia onubense recalarán en la capital la próxima semana conmotivo de la procesión jubilar mariana. Imágenes de gran solera, siglos de devoción y curiosas leyendas que explican su llegada a cada pueblo. Una de ellas es la Virgen de los Remedios, patrona de Villarrasa, pero ¿sabías que tiene una imagen gemela en nuestra misma provincia?

Apenas 14 kilómetros separan Villarrasa de Lucena del Puerto. Aquí, en el templo parroquial de San Vicente Mártir, se venera desde 1837 la Virgen de la Luz, procedente del Convento de la Luz. Una imagen gemela a la patrona de los villarraseros y con la que comparte origen, pues en la leyenda de la aparición de ambas vírgenes se nombra a las dos devociones y se fija el mismo año de llegada para las dos: 1503.

Tanto la Virgen de los Remedios como la Virgen de la Luz son tallas anónimas realizadas entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Son imágenes en altorelieve de estilo tardo gótico, midiendo ambas imágenes lo mismo. Ambas patronas aparecen con una postura curvada, dirigiendo la mirada hacia el Niño Jesús que acuna con sus brazos sobre el lado derecho, quien extiende sus brazos hacia el maternal pecho de la Virgen.

La patrona de Lucena del Puerto h24

Según los estudios realizados a ambas esculturas con motivo de sus restauraciones, se ha llegado a la conclusión de que ambas están realizadas a partir de un mismo molde, utilizando para ello pasta de papel, telas encoladas y madera. La policromía y los estofados varían entre ambas.

Posible origen granadino

Según los estudios realizados por el doctor en Historia del Arte, Felipe Pereda, ambas imágenes serían realizadas por el mismo artista, tomando como modelo una escultura castellana inspirada a su vez en una obra de origen nórdico. Este especialista atribuye la autoría de la Virgen de los Remedios y la Virgen de la Luz al taller del artista flamenco Huberto Alemán, afincado en el reino de Granada.

De dicho molde no solo saldrían las patronas de Villarrasa y Lucena del Puerto. Ambas imágenes onubenses guardan un gran parecido con la malagueña Virgen del Socorro de Antequera y con dos imágenes que no se conservan en la actualidad, y que recibían culto en los pueblos de Hornillos en Valladolid y de Prádanos de Bureba en Burgos.