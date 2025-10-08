Estos son los dos hoteles de Huelva más demandados en los viajes de Imserso: tienen cuatro estrellas y están al lado del mar

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha comenzado esta semana la comercialización de los viajes del programa de turismo para la temporada 2025/2026. Los y las pensionistas con acreditación en este programa ya pueden empezar a efectuar sus reservas. En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas.

En esta nueva temporada los viajes del Imserso han introducido dos importantes novedades. En primer lugar, una tarifa reducida para que los y las pensionistas con menos recursos puedan viajar por solo 50 euros, sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje. En total, se han reservado 7.447 plazas destinadas a este fin, para aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

En segundo lugar, otra novedad para este año es que se han reservado un porcentaje de plazas para que aquellas personas usuarias que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía, tanto en los viajes de costa peninsular como los de costa insular, viajando siempre de acuerdo con la normativa y los cuidados que requieren estos animales.

Hay varios hoteles que cuentan con mejores condiciones que otros dentro de esto programa del Imserso, siendo los dos más destacados de la provincia de Huelva el Hotel Gran del Coto y el Hotel Moon Dreams El Cortijo. Ambos tienen cuatro estrellas y están situados al lado de la playa en el núcleo costero de Matalascañas.

Gran Hotel del Coto

El Gran Hotel del Coto dispone de 466 habitaciones en el Parque Nacional de Doñana con acceso directo a la playa virgen más larga de Europa desde los jardines. Sus habitaciones poseen todas las comodidades para disfrutar del relax tan merecido en las vacaciones. Habitaciones con vistas, baño completo y terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador.

Dispone de un piscina semiolimpica, que cuenta con solarium y vistas al coto y al mar, así como una piscina de chapoteo, ambas disponibles a partir de mediados de junio y hasta mediados de septiembre.

Los clientes pueden realizar algo de ejercicio en el gimnasio con aparatos para mantenerse en forma también en vacaciones o disfrutar de las actividades que se organizan para niños y mayores. Además, el Gran Hotel del Coto cuenta con un buen restaurante, La Rocina, en el que se sirven platos a base de recetas tradicionales elaboradas con productos de la tierra; y una boutique para comprar recuerdos, camisetas y artículos para la playa.

De ella también pueden disfrutar quienes lleguen al Gran Hotel del Coto por viaje de negocios, ya que aquí se cuenta con salones completamente equipados para la organización de reuniones de empresa o presentaciones, para las que además se puede solicitar servicio de azafatas, secretarias y catering. Un catering que puede servirse también en celebraciones familiares, ya que también cuentan con salones y buenos servicios para la celebración, por ejemplo, de banquetes de boda.

Hotel Moon Dreams El Cortijo

El Hotel Moon Dreams El Cortijo está climatizado y fue inaugurado en el año 2003. Está compuesto por un edificio principal y otro anexo, ambos de cuatro plantas, y dispone de un total de 125 habitaciones, 7 de ellas elegantes suites. Dispone de un amplio hall de entrada con ascensores y un área de recepción abierta las 24 horas del día, donde se le ofrece servicio de caja fuerte y de cambio de divisa.

Vista de la piscina del Hotel Moon Dreams El Cortijo en Matalascañas h24

Entre otras instalaciones, podrá encontrar una sala de juegos, una cafetería, varias tiendas, un bar, un restaurante-bufet y un restaurante a la carta climatizado, donde podrá probar ricas especialidades culinarias de la cocina española. Los que viajen por motivos de negocios tendrán a su disposición numerosas salas de conferencias.

Como prestaciones adicionales se le ofrecen los servicios de habitaciones, de lavandería y de atención médica. Se tiene en cuenta a los más pequeños, para los cuales hay un parque infantil. También tendrá la posibilidad de alquilar una bicicleta. Puede aparcar su vehículo en el aparcamiento del propio hotel.

Las habitaciones, decoradas y amuebladas de manera acogedora, disponen de un amplio cuarto de baño con secador de pelo. También están equipadas con teléfono de línea directa, televisión vía satélite o por cable, una cocina, un minibar, una caja fuerte de alquiler, una zona con tresillo y balcón o terraza. Tanto la calefacción como el sistema de aire acondicionado están regulados por el hotel.