Agreden de manera física y verbal a un médico del Juan Ramón Jiménez

La dirección del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha condenado este miércoles la agresión, tanto física como verbal, sufrida el pasado lunes por un médico del centro sanitario por parte de un usuario durante el desempeño de su labor y ha mostrado su «más enérgica repulsa» a esta clase de actos, al tiempo que ha insistido en que «cualquier tipo de violencia, dentro o fuera de un centro sanitario, no puede justificarse bajo ningún concepto».

En un comunicado, el centro hospitalario ha señalado que a raíz de este suceso ha activado el protocolo diseñado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al profesional afectado. Esta actuación se enmarca en el Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz.

Delito de atentado

El hospital ha destacado el «compromiso» de sus profesionales con la salud de los ciudadanos y hace un llamamiento público «contra estos comportamientos incívicos», invitando a hacer un uso «adecuado» de los servicios sanitarios en un ambiente de «mutua cordialidad, confianza y respeto», en aras de «la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud».

Asimismo, ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se considera delito de atentado por los tribunales de justicia y que se han dictado ya varias sentencias en esta línea.